WBC обязал Усика провести защиту титула против Кабайела

Всемирный боксерский совет (WBC) обязал украинца Александра Усика провести защиту чемпионского титула в тяжелом весе против немца Агита Кабайела. Об этом сообщает президент WBC Маурисио Сулейман в интервью BoxingScene.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

23 мая бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик победил нидерландского кикбоксера Рико Верхувена техническим нокаутом за одну секунду до окончания 11-го раунда. Решение о преждевременной остановке боя вызвало неоднозачную реакцию в боксерском сообществе, поскольку по судейским запискам на тот момент лидировал Верхувен.

«WBC принял решение в пользу добровольной защиты пояса Усиком, после чего победитель должен был встретиться с Кабайелом. Бой был назначен и является обязательным для Усика. Кстати, я радуюсь. Я должен радоваться. Все критиковали WBC за то, что мы разрешили и санкционировали его бой с Верхувеном за пояс, и теперь я могу с гордостью сказать, что мы приняли правильное решение», — заявил Маурисио Сулейман.

39-летний Усик является действующим чемпионом мира по четырем версиям — WBC, WBA, IBO и IBF. На его счету 25 поединков, в которых он одержал 25 побед (16 — нокаутом).

На счету 33-летнего Агита Кабайела 27 поединков, в которых он одержал 27 побед (19 — нокаутом). Бой Усика и Кабайела должен состояться до конца года.