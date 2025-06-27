Впервые в истории в топ-10 рейтинга FIDE не будет россиян

Непомнящий оставался последним представителем России в первой десятке мирового рейтинга FIDE. Таким образом, по итогам июня впервые в истории в топ-10 мужского рейтинга FIDE по классическим шахматам не будет ни одного россиянина. Тем не менее, в топ-100 мирового рейтинга по-прежнему входят десять россиян.