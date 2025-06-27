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Впервые в истории в топ-10 рейтинга FIDE не будет россиян

Российский шахматист Ян Непомнящий неудачно выступил на крупном турнире UzChess Cup в Ташкенте.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

34-летний гроссмейстер не выиграл ни одной партии и занял предпоследнее место. В лайв-рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) Непомнящий потерял 14,6 пункта и впервые с января 2019 года покинул топ-10 шахматистов мира, опустившись с 10-й на 14-ю позицию.

Непомнящий оставался последним представителем России в первой десятке мирового рейтинга FIDE. Таким образом, по итогам июня впервые в истории в топ-10 мужского рейтинга FIDE по классическим шахматам не будет ни одного россиянина. Тем не менее, в топ-100 мирового рейтинга по-прежнему входят десять россиян.

Лидером рейтинга FIDE остается 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, удерживающий первую строчку с 2011 года.

Рейтинг FIDE по классическим шахматам на 27 июня:

  1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2839,2
  2. Хикару Накамура (США) — 2807,0
  3. Фабиано Каруана (США) — 2784,2
  4. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 2778,3
  5. Гукеш Доммараджу (Индия) — 2776,6
  6. Арджун Эригайси (Индия) — 2775,7
  7. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 2771,1
  8. Алиреза Фирузджа (Франция) — 2766,0
  9. Вэй И (Китай) — 2748,4
  10. Аниш Гири (Нидерланды) — 2748,0
    14. Ян Непомнящий (Россия) — 2742,4
    32. Петр Свидлер (Россия) — 2698,0
    34. Дмитрий Андрейкин (Россия) — 2695,0
    40. Даниил Дубов (Россия) — 2690,8
    45. Андрей Есипенко (Россия) — 2678,8
    51. Владислав Артемьев (Россия) — 2671,7
    52. Володар Мурзин (Россия) — 2671,2
    55. Александр Грищук (Россия) — 2667,0
    77. Александр Морозевич (Россия) — 2650,0
    84. Владимир Малахов (Россия) — 2641,9