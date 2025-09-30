Сборная России с флагом и гимном выиграла ЧМ по шахбоксу: видео

Бои по шахбоксу официально проводятся с 2003 года. В России шахбокс начал развиваться в начале 2010-х, а в 2020 году появилась Федерация шахбокса страны. С тех пор российские спортсмены доминируют в этом виде спорта на международной арене. В этом году шахбокс был признан официальным видом спорта в России.

