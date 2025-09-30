Ричмонд
Сборная России с флагом и гимном выиграла ЧМ по шахбоксу: видео

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата мира по шахбоксу, который проходил с 23 по 29 сентября в сербской Лознице.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

В соревнованиях приняли участие 176 спортсменов из 17 стран. Россияне завоевали 29 медалей, 15 из которых — золотые. Второе место заняла команда США, третье — сборная Франции.

Примечательно, что российские спортсмены выступали под флагом страны, а во время церемонии награждения играл российский гимн.

Шахбокс — гибридный вид спорта, объединяющий шахматы и бокс. Соревнование состоит из 11 раундов: шесть шахматных партий и пять боксерских поединков, между которыми предусмотрена минутная пауза для смены игровой площадки. Победителем становится спортсмен, одержавший победу нокаутом, техническим нокаутом, заставивший соперника сдаться в шахматной партии или просрочивший его время. Если шахматная партия заканчивается вничью, исход определяется по очкам в боксерских раундах. В случае равенства и в боксе, победа присуждается игроку, который играл черными фигурами.

Бои по шахбоксу официально проводятся с 2003 года. В России шахбокс начал развиваться в начале 2010-х, а в 2020 году появилась Федерация шахбокса страны. С тех пор российские спортсмены доминируют в этом виде спорта на международной арене. В этом году шахбокс был признан официальным видом спорта в России.