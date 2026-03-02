Карякин рассмотрит возможность оспорить исключение из рейтинга

«Мы провели такой мини-матч из двух партий. Мы его отыграли, я вернулся в рейтинг-лист, Миша получил определенный опыт игры. И, соответственно, меня вернули в рейтинг-лист. Сегодня выяснилось, что меня оттуда исключили. Понятное дело, что они нашли абсолютно формальную причину, за которую зацепились. Будто бы за 30 дней не была подана заявка. Но если им нужно, они спокойно бы обсчитали, это абсолютнейшая формальность. Решение абсолютно политизированное, это тоже совершенно очевидно. Направлено против меня лично», — добавил гроссмейстер.