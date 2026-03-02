Карякин рассмотрит возможность оспорить исключение из рейтинга

Карякин был включен в обновленный рейтинг FIDE 28 февраля, в нем он занимал 10-е место с 2 750 очками. Россиянин отсутствовал в списке с июня 2024 года. 2 марта стало известно, что FIDE вновь удалила Карякина из рейтинга. В организации заявили, что включили россиянина в рейтинг из-за оплошности, которую квалификационная комиссия оперативно исправила.
«Я сейчас уточню у своих юристов. Но, честно, я не уверен, что можно оспорить. Просто когда правила можно трактовать по-разному и все на усмотрение FIDE, они, конечно, сделают так, как им самим это нужно», — приводит слова Карякина ТАСС.
В феврале 2026 года Карякин провел выставочный матч с Михаилом Марковым на фестивале «Российская шахматная корона», а также принял участие в турнире XVIII Спартакиады среди федеральных органов государственной власти.
«Мы провели такой мини-матч из двух партий. Мы его отыграли, я вернулся в рейтинг-лист, Миша получил определенный опыт игры. И, соответственно, меня вернули в рейтинг-лист. Сегодня выяснилось, что меня оттуда исключили. Понятное дело, что они нашли абсолютно формальную причину, за которую зацепились. Будто бы за 30 дней не была подана заявка. Но если им нужно, они спокойно бы обсчитали, это абсолютнейшая формальность. Решение абсолютно политизированное, это тоже совершенно очевидно. Направлено против меня лично», — добавил гроссмейстер.
Лидером мирового рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен, вторым идет американец Хикару Накамура, третье место занимает его соотечественник Фабиано Каруана.
В 2016 году Сергей Карякин одержал победу в турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).