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Дворкович не поддержит Илюмжинова на выборах президента ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что не будет участвовать в выборах главы организации. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне бывший вице-премьер Российской Федерации вошел в 21-й пакет санкций Евросоюза, после чего он временно прекратил исполнять обязанности главы ФИДЕ. Временно исполняющим обязанности стал 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд.

«На выборы президента ФИДЕ я точно не пойду, так как это создаст очень большие риски для ФИДЕ», — сказал Дворкович.

Также Дворкович сообщил, что не будет поддерживать кандидатуру своего соотечественника Кирсана Илюмжинова на предстоящих выборах.

«Я точно не поддержу на выборах президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, так как не разделяю его позиции», — отметил он.

Дворкович занимает пост президента ФИДЕ с 2018 года. В августе 2022 года он был переизбран на второй четырехлетний срок. Илюмжинов занимал пост главы ФИДЕ с 1995 по 2018 год.

Выборы нового главы ФИДЕ пройдут на предстоящем конгрессе организации, который пройдет с 20 по 27 сентября в Самарканде (Узбекистан). Ранее о намерении участвовать в выборах объявили 61-летний немецкий предприниматель Ян Хенрик Бюттнер и 35-летний уроженец Украины Вадим Розенштейн.