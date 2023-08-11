Отстранение российских керлингистов продлили до конца года

Как сообщает пресс-служба Федерации керлинга России (ФКР), WCF оставляет за собой право пересмотреть данное решение, если потребуется.

В марте 2022 года Всемирная федерация керлинга объявила об отстранении спортсменов из России и Белоруссии от соревнований. После чего WCF неоднократно продлевала отстранение россиян от участия в международных турнирах.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предложила отказывать в участии спортсменам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.