Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Паралимпиаде в Италии украли два камня для керлинга

Неизвестные украли два 20-килограммовых гранитных камня, которые должны были использоваться в соревнованиях по керлингу на колясках на Паралимпиаде в Италии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пресс-релиз Всемирной федерации керлинга (World Curling), местные власти расследуют обстоятельства, приведшие к краже гранитных камней с Олимпийского стадиона в первый день соревнований.

Соревнования по керлингу в смешанных парах начались на Играх в среду, 4 марта. Организаторы использовали запасные камни.

Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Шесть спортсменов из России выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном.

Камни для керлинга делают из гранита с острова Эйлса-Крейг в Шотландии, их вес составляет около 19 кг, а стоимость — около 1 тысячи долларов. Российские паралимпийцы в соревнованиях по керлингу не участвуют.

Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше