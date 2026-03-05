На Паралимпиаде в Италии украли два камня для керлинга

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на пресс-релиз Всемирной федерации керлинга (World Curling), местные власти расследуют обстоятельства, приведшие к краже гранитных камней с Олимпийского стадиона в первый день соревнований.
Соревнования по керлингу в смешанных парах начались на Играх в среду, 4 марта. Организаторы использовали запасные камни.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Шесть спортсменов из России выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном.
Камни для керлинга делают из гранита с острова Эйлса-Крейг в Шотландии, их вес составляет около 19 кг, а стоимость — около 1 тысячи долларов. Российские паралимпийцы в соревнованиях по керлингу не участвуют.