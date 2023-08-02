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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Международный союз велосипедистов допустил до соревнований 24 россиян

Международный союз велосипедистов (UCI) за два месяца присвоил нейтральный статус 45 спортсменам, в том числе 24 россиянам. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: AP 2023

По состоянию на 2 августа нейтральный статус имеют россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Валерия Любимова, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Валерия Валгонен, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков и Петр Винокуров.

UCI отказал в получении нейтрального статуса четырем российским спортсменам — Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Савелию Лаптеву. Запрет будет действовать до тех пор, пока не отменят специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии.

В мае UCI разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов.

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