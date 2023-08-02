Международный союз велосипедистов допустил до соревнований 24 россиян

По состоянию на 2 августа нейтральный статус имеют россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алена Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Валерия Любимова, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Валерия Валгонен, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков и Петр Винокуров.

UCI отказал в получении нейтрального статуса четырем российским спортсменам — Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Савелию Лаптеву. Запрет будет действовать до тех пор, пока не отменят специальные правила UCI в отношении России и Белоруссии.