«Тур де Франс» в 2026 году возьмет старт в Барселоне

Старт в Испании станет третьим за более чем столетнюю историю «Тур де Франс». В Барселоне пройдут первые три этапа гонки с 4 по 6 июля 2026 года.

В прошлом году датский велогонщик Йонас Вингегор стал победителем «Большой петли» во второй раз подряд. 27-летний Вингегор выиграл общий зачет с результатом 82 часа 5 минут 42 секунды. В тройку лучших также вошли двукратный победитель велогонки словенец Тадей Погачар (отставание — 7 минут 29 секунд) и британец Адам Йейтс (+10.59).

В апреле Вингегор сломал ключицу в массовом завале во время четвертого этапа «Тура Страны басков». Он успешно перенес операцию и уже проводит подготовку в горах перед «Тур де Франс».

«Тур де Франс» в 2024 году пройдет в 111-й раз, общая длина маршрута многодневки составит 3 500 км. Всего гонка включает 21 этап, в этом году маршрут будет проложен по территориям Франции, Италии, Монако и Сан-Марино. Гонка стартует во Флоренции 29 июня 2024 года. Финиш состоится в Ницце.