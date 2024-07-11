Во время «Тур де Франс» неизвестные похитили 11 велосипедов

Как сообщает в социальных сетях France Bleu, в ночь на 11 июля были похищены одиннадцать велосипедов команды Тур де Франс «Team TotalEnergies».

«В четверг утром неудачно начался двенадцатый этап Тур де Франс для “Team TotalEnergies”. Велогонщики обнаружили, что за ночь с парковки их отеля в коммуне Англар-де-Сен-Флур были украдены 11 велосипедов», — говорится в сообщении.

Воры вскрыли ломом грузовик команды, общая сумма ущерба оценивается в 150 тысяч евро. Запасные велосипеды уже направили в город Вильнев-сюр-Ло, куда спортсмены прибывают в четверг вечером по итогам двенадцатого этапа соревнований.

В настоящий момент в общем зачете Тур де Франс-2024 лидирует словенец Тадей Погачар с преимуществом в 1:06 над бельгийцем Ремко Эвенепулом, и 1:14 над Йонасом Вингегором из Дании, действующим победителем соревнований. Также Тадей Погачар перехватил у Йонаса Абрахамсена гороховую майку лучшего горного гонщика.