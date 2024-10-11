Рекордсмен «Тур де Франс» Кавендиш объявил о завершении карьеры

Кавендиш планировал завершить карьеру в прошлом году сразу после «Тур де Франс», однако выбыл из гонки после падения на восьмом этапе и отложил это решение на один год, продлив контракт с Astana Qazaqstan Team до конца 2024 года. В текущем сезоне британец сумел побить рекорд, который до этого делил с бельгийцем Эдди Мерксом, в 35-й раз выиграв этап «Тур де Франс».