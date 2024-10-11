Рекордсмен «Тур де Франс» Кавендиш объявил о завершении карьеры

Как сообщается на сайте организаторов турнира, Марк Кавендиш завершит профессиональную карьеру 10 ноября на гонке в Сингапуре. Он считается лучшим или одним из лучших спринтеров в велоспорте всех времен. Каведишу принадлежит рекорд по числу выигранных этапов самой престижной веломногодневки «Тур де Франс», в которой он принял участие 15 раз.
Кавендиш планировал завершить карьеру в прошлом году сразу после «Тур де Франс», однако выбыл из гонки после падения на восьмом этапе и отложил это решение на один год, продлив контракт с Astana Qazaqstan Team до конца 2024 года. В текущем сезоне британец сумел побить рекорд, который до этого делил с бельгийцем Эдди Мерксом, в 35-й раз выиграв этап «Тур де Франс».
Помимо 35 этапов «Тур де Франс», 39-летний Кавендиш также выиграл 17 этапов на «Джиро д'Италия» и 3 этапа на испанской «Вуэльте». На протяжении карьеры Кавендиш выигрывал спринтерскую майку всех трех гран-туров. В 2011 году британец на чемпионате мира в Копенгагене стал победителем групповой гонки. Также на его счету три золота чемпионатов мира по велотреку и серебро Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в омниуме.
В 2024 году король Великобритании Карл III наградил спортсмена Орденом Британской империи второго класса. Начиная с этого момента официальное обращение к велогонщику — сэр Марк Кавендиш.