Велогонщик получил условный срок за ДТП, в котором погибла его жена

Напомним, в конце декабря 2023 года Деннис, находясь за рулем автомобиля, сбил жену возле дома. Хоскинс была доставлена в больницу, где она скончалась от полученных травм. Деннис был арестован. Позднее его выпустили под залог, чтобы ухаживать за двумя несовершеннолетними детьми.
Спустя год велогонщик признал свою вину и пошел на сделку. Прокуратура сняла с Денниса обвинения в опасном вождении, повлекшем смерть, и в вождении без соблюдения должной осторожности. Максимальное наказание, которое грозило спортсмену после снятия обвинений — семь лет.
Сторона обвинения признала, что Деннис не специально наехал на супругу. Судья окружного суда Южной Австралии приговорил Денниса к 17 месяцам тюремного заключения условно. Велогонщику запретили управлять транспортным средством сроком на пять лет. Отмечается, что любое нарушение Деннисом условий освобождения под залог может повлечь за собой заключение под стражу.
Роан Деннис выиграл серебро на Олимпиаде в Лондоне в командном преследовании на велотреке. На Олимпийских играх в Токио спортсмен стал бронзовым призером в индивидуальной гонке на шоссе. Его 32-летняя супруга Мелисса Хоскинс являлась чемпионкой мира на треке.