Велогонщик получил условный срок за ДТП, в котором погибла его жена

Напомним, в конце декабря 2023 года Деннис, находясь за рулем автомобиля, сбил жену возле дома. Хоскинс была доставлена в больницу, где она скончалась от полученных травм. Деннис был арестован. Позднее его выпустили под залог, чтобы ухаживать за двумя несовершеннолетними детьми.