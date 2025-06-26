Наталья Фролова стала чемпионкой России в индивидуальной гонке

Индивидуальную гонку протяженностью 26,6 км, которая прошла по территории Иннополиса, Фролова проехала за 36 минут 14,9 секунды. Второй стала Алена Иванченко (Санкт-Петербург) — 36 минут 15,2 секунды. Третьей — Тамара Дронова (Москва) — 36 минут 25,1 секунды.
Наталья Фролова: «Трасса мне понравилась еще на тренировке, но сомнения всегда есть — что-то можно сделать не так, не так зайти в поворот, например. И, конечно, я не думала, что на втором круге настолько поднимется ветер, что три километра в конце будешь ехать как в стену».
Для Фроловой это первый титул чемпионки России по велоспорту на шоссе в карьере. Групповые гонки чемпионата России — женская (28 июня) и мужская (29 июня) — пройдут в Казани. В них из состава команды «Марафон-Тула» выступят Диана Климова, Наталья Фролова, Мария Ростовцева, Мария Аверина, Инна Абайдуллина, Сергей Ростовцев, Мирослав Суятин.