Наталья Фролова стала чемпионкой России в индивидуальной гонке

Наталья Фролова: «Трасса мне понравилась еще на тренировке, но сомнения всегда есть — что-то можно сделать не так, не так зайти в поворот, например. И, конечно, я не думала, что на втором круге настолько поднимется ветер, что три километра в конце будешь ехать как в стену».