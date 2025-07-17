Москва встретит «Тур де Франс»: прямая трансляция этапа гонки с участием звезд трековой велокоманды «Марафон-Тула»

Гости смогут в прямом эфире наблюдать за событиями 15-го этапа главной многодневной велогонки мира «Тур де Франс». Мероприятие будет проходить в компании единомышленников, что создаст неповторимую атмосферу. Важной частью события станут эксклюзивные комментарии от звезд российской трековой велокоманды «Марафон-Тула»: чемпиона Европы на треке, призера чемпионата мира Сергея Ростовцева и победителя первенства России Мирослава Суятина.