Москва встретит «Тур де Франс»: прямая трансляция этапа гонки с участием звезд трековой велокоманды «Марафон-Тула»

Гости смогут в прямом эфире наблюдать за событиями 15-го этапа главной многодневной велогонки мира «Тур де Франс». Мероприятие будет проходить в компании единомышленников, что создаст неповторимую атмосферу. Важной частью события станут эксклюзивные комментарии от звезд российской трековой велокоманды «Марафон-Тула»: чемпиона Европы на треке, призера чемпионата мира Сергея Ростовцева и победителя первенства России Мирослава Суятина.
Зрителей ожидает переходный этап гонки, пелотон преодолеет путь от Мюре до Каркассона. Порывы ветра в этом регионе и холмистый рельеф делают исход гонки непредсказуемым.
Мероприятие пройдет 20 июля с 16:30 до 19:00 в Rébellion The Home of Machines по адресу: Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26 (метро «Автозаводская»).