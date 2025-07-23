Велокоманда «Марафон-Тула»: почему о велоспорте должны говорить

Езда на велосипеде намного эффективнее чем бег, исходя из материалов ВОЗ. По массовости велоспорт оставляет позади хоккей (им занимается лишь 1%). Однако когда речь заходит о национальных видах спорта, россияне называют хоккей (27%) и футбол (9%). На фоне этой картины основной целью и задачей команды «Марафон-Тула» является популяризация и развитие велосипедного спорта, так как данный вид физической активности доступен каждому с детства.
«Марафон-Тула»: команда — амбассадор велоспорта
Команда за несколько лет добилась больших результатов. В ее составе — призеры Олимпийских игр, чемпионы Европы и России, многократные победители национальных первенств. Их коллекция наград могла бы стать предметом гордости любой спортивной державы, но их лица и имена по-прежнему не знакомы широкой публике.
Любой школьник назовет десяток хоккеистов или футболистов, но вряд ли вспомнит даже одного действующего чемпиона мира по велоспорту — будь то на треке или шоссе. «Марафон-Тула» решила сломать стереотипы, став первой командой в России, которая не просто участвует в гонках, но и системно борется за популярность своего вида спорта.
Поводом стал рестайлинг гоночной формы. Вместо стандартной фотосессии команда сделала нечто гораздо более значимое — проект по персональной презентации своих спортсменов: за спиной каждого спортсмена — его фамилия, а внизу — перечень титулов (чемпион Европы, России, олимпийский призер). Серия плакатов, на которых изображены гонщики команды «Марафон-Тула» в новой форме, сделана для того, чтобы бросить вызов стереотипам, перевернуть представление о велоспорте и создать новый тренд. Проект выходит далеко за рамки команды. Это шаг в системной популяризации велоспорта в стране. Цель — привлечь внимание широкой аудитории к этому красивому, динамичному, но обделенному вниманием виду спорта.
Препятствия на пути развития велоспорта в России не надуманы, сложности признаются на всех уровнях.
«Велоспорт — прекрасный вид спорта, очень интересный, захватывающий, скоростной, тактический, и зачастую бывает такое, что до последних метров финиша сложно предугадать победителя (как в том же биатлоне, к примеру), тем и интереснее смотреть. Но в отличие от биатлона, велоспорт очень мало освещают на телевидении или в рекламе. Возможно, это бы помогло в развитии и популяризации нашего вида спорта», — рассказывает победитель и призер этапов Кубка мира, многократная чемпионка России Мария Аверина.