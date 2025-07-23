Велокоманда «Марафон-Тула»: почему о велоспорте должны говорить

«Велоспорт — прекрасный вид спорта, очень интересный, захватывающий, скоростной, тактический, и зачастую бывает такое, что до последних метров финиша сложно предугадать победителя (как в том же биатлоне, к примеру), тем и интереснее смотреть. Но в отличие от биатлона, велоспорт очень мало освещают на телевидении или в рекламе. Возможно, это бы помогло в развитии и популяризации нашего вида спорта», — рассказывает победитель и призер этапов Кубка мира, многократная чемпионка России Мария Аверина.