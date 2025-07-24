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На «Тур де Франс» задержали фальшивого гонщика: видео

На велогоночной многодневке произошел уже второй скандальный эпизод в этом году.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

В среду, 23 июля, завершился 17-й этап многодневной гонки «Тур де Франс». Перед самой финишной чертой на трассе появился посторонний велосипедист, переодетый в настоящую экипировку команды Decathlon AG2R La Mondiale. Сотрудники службы безопасности сбили его с велосипеда и увели с трассы.

Победителем этапа стал итальянский велогонщик команды Lidl‑Trek Джонатан Милан.

Напомним, 2 недели назад произошел также другой скандальный эпизод на «Тур де Франс». Во Франции мужчина был задержан после того, как ранил ножом сотрудника полиции недалеко от финишной черты четвертого этапа соревнований.

Около 15:00 по местному времени в Руане был замечен человек, который вел себя угрожающе и державший в руках нож. Преследуемый полицией, он повернулся к одному из служителей правопорядка и нанес удар, слегка повредив руку одному из офицеров.

Полицейские открыли ответный огонь. Подозреваемый был ранен в ногу, но его жизнь была вне опасности.

Престижная веломногодневка «Тур де Франс» завершится 27 июля.