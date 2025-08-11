Топ-10 лучших велоперчаток в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Мужские велоперчатки — это не просто защита рук, а важный элемент экипировки, который влияет на управляемость и выносливость в долгих заездах. Производители делают ставку на усиленную амортизацию ладоней, износостойкие материалы и улучшенный воздухообмен, чтобы руки не потели даже в жару. Особое внимание уделяется анатомическому крою — современные модели идеально садятся по руке, не сползают и не сковывают движения. Наш рейтинг составлен на основе реальных отзывов покупателей, ключевых характеристик и качества материалов.