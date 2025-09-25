Чемпионат России в Санкт-Петербурге принес команде «Марафон-Тула» 6 медалей

«Я был настроен на защиту титула чемпиона России в дисциплине командный спринт, и вообще хотел показать более высокие результаты, чем в прошлом году. Мой чемпионат России в этом году прошел, наверное, 50 на 50. Поскольку, с одной стороны, я вроде бы и улучшил результаты, но с другой стороны, я не занял те призовые или же победные места, на которые я рассчитывал», — подвел для себя итог соревнований Игорь Гирилович.