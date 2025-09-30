Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наталья Фролова выступит на чемпионате Европы во Франции

Победитель и призер первенств Европы, многократная чемпионка России, действующая чемпионка России в индивидуальной гонке на шоссе, гонщица команды «Марафон-Тула» Наталья Фролова будет представлять сборную на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который пройдет с 1 по 5 октября во французских департаментах Дром и Ардеш.

«После трассы в Кигали, которая была за всю мою спортивную карьеру самой сложной, чувствую, что готова к любым вызовам. Сразу же выступать на следующем старте на не менее высоком уровне будет сложно, но я намерена показать Европе все, на что способна, как и всегда», — поделилась гонщица.

Всего в заявку на чемпионат попало 14 российских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе. Наталья Фролова выйдет на старт в элите на индивидуальной и групповой гонке. С 21 по 27 сентября гонщица также выступала в составе сборной на чемпионате мира в Руанде.