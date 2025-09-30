Наталья Фролова выступит на чемпионате Европы во Франции

«После трассы в Кигали, которая была за всю мою спортивную карьеру самой сложной, чувствую, что готова к любым вызовам. Сразу же выступать на следующем старте на не менее высоком уровне будет сложно, но я намерена показать Европе все, на что способна, как и всегда», — поделилась гонщица.
Всего в заявку на чемпионат попало 14 российских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе. Наталья Фролова выйдет на старт в элите на индивидуальной и групповой гонке. С 21 по 27 сентября гонщица также выступала в составе сборной на чемпионате мира в Руанде.