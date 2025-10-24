Мария Аверина стала чемпионкой России в скретче

На этом же старте Мария Аверина выиграла также серебро в омниуме, бронзу в мэдисоне в паре с Марией Ростовцевой и бронзу в гонке с выбыванием.
«Я очень рада сохранить майку чемпионки России в скретче, а также в принципе собрать полный комплект медалей за один из дней. Быть второй в омниуме — это дорогого стоит, немного не хватило до золота, поэтому чуточку расстроилась, но гонка есть гонка, работаем дальше. Тем более бронзу на выбывании я выгрызала зубами! В общем, очень довольна сегодняшним днём. Спасибо команде за помощь, а спонсорам за поддержку», — поделилась гонщица.
Помимо этого, на прошлой неделе спортсменка завоевала серебряную медаль в мэдисоне в паре с Марией Ростовцевой на «Кубке сильнейших спортсменов» в Минске.