Тульские гонщики выступят на чемпионате Европы в Конье

Для чемпиона России по велоспорту на треке Игоря Гириловича этот старт станет дебютом на международной арене: «Это мой первый международный выезд в карьере, — поделился спортсмен. — Для меня это очень большой и ответственный шаг. Когда я узнал о возможности поехать, то вцепился в штангу, начал работать как одержимый, лишь бы получить этот шанс».