Тульские гонщики выступят на чемпионате Европы в Конье

В составе сборной России, выступающей в нейтральном статусе, в спринтерских дисциплинах турнира будут три представителя Тульской области: Алина Лысенко, Екатерина Евланова и Игорь Гирилович.
Для чемпиона России по велоспорту на треке Игоря Гириловича этот старт станет дебютом на международной арене: «Это мой первый международный выезд в карьере, — поделился спортсмен. — Для меня это очень большой и ответственный шаг. Когда я узнал о возможности поехать, то вцепился в штангу, начал работать как одержимый, лишь бы получить этот шанс».
Чемпионат пройдет на высокогорном треке в Конье, что добавит специфики и особой сложности этому старту, но гонщик настроен решительно: «Я планирую показать там свои лучшие секунды на текущий момент. Соперники будут очень серьезные, именитые. Поэтому буду стараться изо всех сил показать то, на что способен».
Всего в составе сборной для участия в чемпионате Европы заявлены 10 спортсменов. В темповых дисциплинах выступят Лев Гонов, Илья Савекин, Егор Игошев и Валерия Валгонен. В спринтерских — Никита Кирильцев, Никита Калачник, Игорь Гирилович, Яна Бурлакова, Алина Лысенко и Екатерина Евланова.