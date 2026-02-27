Чемпионка мира и Европы Бурлакова пожаловалась на отсутствие условий для тренировок

Чемпионка мира и Европы по велотреку Яна Бурлакова пожаловалась на отсутствие адекватных условий для тренировок. Она опубликовала эмоциональный пост в своих соцсетях.
«Все. Довели. Я больше не могу в каждом интервью говорить: “У нас все хорошо, всего хватает, мы ни в чем не нуждаемся”. НУЖДАЕМСЯ. И еще как нуждаемся.
В первую очередь, в нормальных условиях для работы на треке. Из четырех ускорений дай бог два получается выполнить полноценно. Это 50% работы. Половина подготовки просто не делается. Это нормально? На какой результат мы рассчитываем с такими тренировками? О каких международных стартах и медалях мы говорим?
И дело даже не в секундах. Секунды — это следствие. Невозможно отрабатывать технику. Невозможно полноценно выполнять план. Невозможно чувствовать безопасность.
Мне официально выделено время с 10:00 до 12:30, шесть дней в неделю. Но в это же время на треке тренируются триатлонисты, паралимпийцы, спринтеры и темповики из трех разных организаций. Уровень спортсменов — от тех, кто впервые сел на велосипед, до олимпийских призеров.
Это не рабочий процесс. Это хаос. Постоянное напряжение. Постоянный риск. Риск столкновений. Риск травм. Риск того, что чья-то карьера закончится из-за элементарной нехватки организации. Я приложу лишь часть видео — таких эпизодов сотни. И это происходит регулярно.
Я люблю свой спорт и готова работать сколько нужно. Но для этого должны быть базовые условия — безопасные и профессиональные. Потому что без этого говорить о высоких результатах просто нечестно. Спасибо за внимание!" — написала Бурлакова в телеграм-канале.