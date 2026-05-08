Гонщицы велокоманды «Марафон-Тула» завоевали четыре медали на Grand Prix Tashkent

Мария Аверина завоевала три бронзовые награды на старте соревнований. В первый день спортсменка заняла третье место в омниуме, во второй — получила бронзу в скретче и бронзу в гонке на выбывание.
Как сообщила гонщица, старт оказался непростым: «Омниум дался сложнее всего, не было времени на раскачку. 3 месяца без стартов — это много, но за это время я успела сделать операцию, восстановиться и заложить базу. Остальные виды тоже не давались легко, но я рада, что получилось дотерпеть и доехать до подиума трижды», — заявила Аверина.
Золотую медаль в мэдисоне во второй соревновательный день завоевала Гульназ Хатунцева. Эта победа стала для нее первой на международном уровне за последние четыре года: «Очень радостно возвращаться на международную арену и сразу на высшую ступень! Это безумно круто. Я очень скучала по этому азарту, эмоциям и атмосфере», — отметила Хатунцева.
Спортсменки также высоко оценили организацию и качество трека в Ташкенте. Они поделились ожиданиями от следующих стартов, которые состоятся в Астане и в Туле на домашнем Гран-при.