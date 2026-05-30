Власов опустился на 25-е место в общем зачете «Джиро»

Российский велогонщик Александр Власов занимает 25-е место перед заключительным этапом «Джиро д’Италия».

Источник: Reuters

Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов занимает 25-е место в генеральной классификации «Джиро д’Италия» после 20 этапов.

На 20-м этапе протяженностью 200 км Власов финишировал 63-м, уступив победителю 25 минут 5 секунд.

Победу на этапе одержал датчанин Йонас Вингегор из команды Visma, преодолевший дистанцию за 5 часов 3 минуты 55 секунд. Вторым стал австриец Феликс Галль из Decathlon CMA CGM Team, третьим финишировал австралиец Джей Хиндли из Bora-Hansgrohe. Оба уступили победителю 1 минуту 15 секунд.

Перед заключительным этапом Вингегор продолжает лидировать в генеральной классификации с результатом 80 часов 17 минут 1 секунда. Второе место занимает Галль, который проигрывает лидеру 5 минут 22 секунды, третьим идет Хиндли с отставанием 6 минут 25 секунд.

Власов опустился с 22-й на 25-ю позицию. Его отставание от Вингегора составляет 1 час 15 минут 21 секунду.

Заключительный, 21-й этап многодневки протяженностью 131 км пройдет 31 мая.