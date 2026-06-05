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Международный союз велосипедистов допустил россиян до командных турниров

Решение вступает в силу 1 июля.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил российским спортсменам выступать в командных соревнованиях в нейтральном статусе. Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

Новые правила должны вступить в силу с 1 июля. Аналогичные поправки планирует внести и Европейский союз велосипедистов (UEC). Благодаря этому российские спортсмены смогут принять участие в командных гонках на чемпионате Европы по велотреку среди юниоров и молодежи до 23 лет, который пройдет в немецком Котбусе с 7 по 12 июня.

Кроме того, UCI снял все ограничения с белорусских велосипедистов, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета.

Напомним, что в мае 2023 года UCI допустил российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных участников без связи со своими государствами, национальными федерациями и олимпийскими комитетами.

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