День в истории: 24 июля 2005 года Лэнс Армстронг выиграл «Тур де Франс» в седьмой раз подряд

Армстронг побеждал в «Тур де Франс» начиная с 1999 года, и к 2005-му его серия составила семь побед подряд. Тогда он побил достижения Мигеля Индурайна, выигрывавшего гонку пять раз подряд, и Бернара Ино, владевшего шестью титулами «Большой петли». Именно эта серия сделала Армстронга одной из самых ярких фигур в истории шоссейного велоспорта.