День в истории: 24 июля 2005 года Лэнс Армстронг выиграл «Тур де Франс» в седьмой раз подряд

Эта победа стала очередной вершиной в его спортивной карьере и укрепила статус Армстронга как одного из самых успешных гонщиков своего времени.
Финальный этап той «Большой петли» прошел в праздничной атмосфере. Как отмечали в тот день, гонка фактически превратилась в церемонию чествования Армстронга: после въезда пелотона в Париж организаторы признали этап состоявшимся, хотя спортсменам еще предстояло проехать несколько кругов по Елисейским полям. Победителем последнего этапа стал казахстанский гонщик Александр Винокуров, но главным событием дня, безусловно, стало общее первенство Армстронга.
Для Армстронга этот успех имел особое значение. Весной 2005 года он объявил, что этот «Тур» станет последней гонкой в его профессиональной карьере, и потому финиш в Париже воспринимался как прощание с многолетней эпохой его доминирования.
Армстронг побеждал в «Тур де Франс» начиная с 1999 года, и к 2005-му его серия составила семь побед подряд. Тогда он побил достижения Мигеля Индурайна, выигрывавшего гонку пять раз подряд, и Бернара Ино, владевшего шестью титулами «Большой петли». Именно эта серия сделала Армстронга одной из самых ярких фигур в истории шоссейного велоспорта.
Позже в 2012 году Армстронг был дисквалифицирован за употребление допинга, а всего его результаты с 1998 года были аннулированы, в том числе и легендарная победа на «Тур де Франс» в 2005 году.