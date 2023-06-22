Мексиканский прыгун в воду завел OnlyFans для сбора денег на подготовку к Олимпиаде

28-летний мексиканец является бронзовым призером чемпионата мира-2019 в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. Бальеса участвовал в Олимпийский играх 2020 года в Токио, где в аналогичной дисциплине занял четвертое место.

На данный момент спортсмен из-за нехватки финансов не может начать подготовку к следующим Олимпийским играм. По этой причине он решил создать аккаунт на популярном сервисе OnlyFans, который позволяет распространять медиаконтент на платной основе. Сервис имеет скандальную репутацию из-за распространения на нем контента откровенного характера.

Подписка на аккаунт Бальесы стоит 15 долларов в месяц или 135 долларов в год. Судя по активности на его аккаунте, спортсмен сумел собрать несколько сотен платных подписчиков.

«Мне пришло в голову завести аккаунт потому, что всегда ищешь способ заработать. Я помогаю себе, своей матери, мне нужно оплачивать счета. На сайт можно загружать какой угодно допустимый контент. Я счастлив, что люди, посещавшие мою страницу, были очень хорошими и вели себя уважительно. Надеюсь, так будет и впредь. Доходы, которые я получаю от OnlyFans, крайне нестабильны, но эти деньги — все равно хорошее подспорье», — сказал Бальеса.

В январе 2023 года национальная спортивная комиссия Мексики прекратила ежемесячные выплаты своим спортсменам из водных видов спорта из-за конфликта с федерацией плавания (World Aquatics). Бальеса ежемесячно получал 30 тыс. песо (1,7 тыс. долларов) и теперь пытается заместить эти деньги с помощью OnlyFans. Для этого с учетом комиссии сервиса ему достаточно продавать около 150 ежемесячных подписок.