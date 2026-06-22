Российские юниоры завоевали первое золото ЧЕ по прыжкам в воду

В дебютный день чемпионата Европы среди юниоров россияне победили в смешанных командных соревнованиях с результатом 376,95 балла, опередив ближайших соперников из Италии (350,15) более чем на 26 баллов. Третье место заняла команды Украины (327,20).
В составе сборной России выступали Надежда Трифонова, Илья Надеев, Александра Кедрина и Мирослав Киселев. Российские спортсмены выступают на первенстве Европы среди юниоров с национальной символикой. Александра Кедрина заявила, что гордится победой сборной России на юниорском первенстве Европы по прыжкам в воду в смешанных командных соревнованиях и развернутым в честь этого флагом страны.
«Можно было отпрыгать лучше, мы выступили хорошо, но можно было почище. Было очень волнующе, потому что одна ошибка, и можно подвести всю команду, поэтому это важная медаль как для команды, так и для страны. Эмоции зашкаливают, когда объявили, что мы первые, мы развернули флаг, и у меня пошли мурашки. Это лучшее ощущение, я очень горжусь этим», — приводит слова Кедриной ТАСС.
Юниорское первенство Европы завершится 28 июня.