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Российские юниоры завоевали первое золото ЧЕ по прыжкам в воду

Юниорская сборная России по прыжкам в воду завоевала первое золото на первенстве Европы в столице Венгрии Будапеште.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В дебютный день чемпионата Европы среди юниоров россияне победили в смешанных командных соревнованиях с результатом 376,95 балла, опередив ближайших соперников из Италии (350,15) более чем на 26 баллов. Третье место заняла команды Украины (327,20).

В составе сборной России выступали Надежда Трифонова, Илья Надеев, Александра Кедрина и Мирослав Киселев. Российские спортсмены выступают на первенстве Европы среди юниоров с национальной символикой. Александра Кедрина заявила, что гордится победой сборной России на юниорском первенстве Европы по прыжкам в воду в смешанных командных соревнованиях и развернутым в честь этого флагом страны.

«Можно было отпрыгать лучше, мы выступили хорошо, но можно было почище. Было очень волнующе, потому что одна ошибка, и можно подвести всю команду, поэтому это важная медаль как для команды, так и для страны. Эмоции зашкаливают, когда объявили, что мы первые, мы развернули флаг, и у меня пошли мурашки. Это лучшее ощущение, я очень горжусь этим», — приводит слова Кедриной ТАСС.

Юниорское первенство Европы завершится 28 июня.