Российские юниоры завоевали первое золото ЧЕ по прыжкам в воду

«Можно было отпрыгать лучше, мы выступили хорошо, но можно было почище. Было очень волнующе, потому что одна ошибка, и можно подвести всю команду, поэтому это важная медаль как для команды, так и для страны. Эмоции зашкаливают, когда объявили, что мы первые, мы развернули флаг, и у меня пошли мурашки. Это лучшее ощущение, я очень горжусь этим», — приводит слова Кедриной ТАСС.