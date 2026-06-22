Гимн России включили на юниорском ЧЕ, когда россиянки обошли украинок

Сборная России стала первой в смешанном командном турнире, набрав 376,95 балла. Второе место заняли представители Италии с результатом 350,15 балла, уступив россиянам более 26 очков. Бронза досталась команде Украины — 327,20 балла.



За Россию выступали Надежда Трифонова, Илья Надеев, Александра Кедрина и Мирослав Киселев.



После победы юных российских спортсменов на первенстве Европы в Будапеште прозвучал гимн России. На видео, опубликованном Федерацией водных видов спорта России, видно, что во время церемонии награждения на пьедестале находятся команды России, Италии и Украины.



Российские прыгуны в воду получили право участвовать в международных стартах в нейтральном статусе в сентябре 2023 года по решению бюро World Aquatics. Позднее, 13 апреля 2026 года, организация официально отменила ограничения и разрешила российским спортсменам выступать с национальными символами — флагом и гимном.