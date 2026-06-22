Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гимн России включили на юниорском ЧЕ, когда россиянки обошли украинок

Золото завоевали россиянки, итальянки стали вторыми, бронза у украинок.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Российские юниоры выиграли золото в стартовый день чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Будапеште.

Сборная России стала первой в смешанном командном турнире, набрав 376,95 балла. Второе место заняли представители Италии с результатом 350,15 балла, уступив россиянам более 26 очков. Бронза досталась команде Украины — 327,20 балла.

За Россию выступали Надежда Трифонова, Илья Надеев, Александра Кедрина и Мирослав Киселев.

После победы юных российских спортсменов на первенстве Европы в Будапеште прозвучал гимн России. На видео, опубликованном Федерацией водных видов спорта России, видно, что во время церемонии награждения на пьедестале находятся команды России, Италии и Украины.

Российские прыгуны в воду получили право участвовать в международных стартах в нейтральном статусе в сентябре 2023 года по решению бюро World Aquatics. Позднее, 13 апреля 2026 года, организация официально отменила ограничения и разрешила российским спортсменам выступать с национальными символами — флагом и гимном.