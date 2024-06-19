Юный скейтер сделал сложный трюк на глазах у легенды Тони Хоука

Эва Каваками из города Кобе выступал на соревнованиях Tony Hawk's Vert Alert. В одной из попыток он выполнил тройной «900» — два с половиной оборота в воздухе на 900 градусов. За спортсменом наблюдал легенда скейтбординга Тони Хоук, после исполнения он аплодировал юному райдеру стоя.

Два года назад 7-летний Каваками стал самым молодым скейтбордистом, успешно выполнившим фирменный трюк Хоука.

Сам Хоук в 1999 году был первым, кто сделал этот сложный трюк. Позднее Хоук повторил его в возрасте 48 лет.

Тони Хоук — пионер современного вертикального скейтбординга. В 1999 году компания компания Activision выпустила серию видеоигр, основанную на катании Хоука, под названием Tony Hawk’s Pro Skater.