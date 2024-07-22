Российские силачи трижды за день обновили мировой рекорд

Денис Вагапов, Айдар Байчурин, Альберт Мустафин, Марсель Мурзин, Арман Утигенов и Алексей Серебряков выступили в команде на экстрим-шоу в Сибае. Спортсмены должны были протянуть тяжелую колесную технику в упряжке за собой по металлической лестнице.

В первой попытке команде удалось протянуть автопоезд весом 88 тонн на расстояние 8 метров. Спортсмены сразу обновили рекорд пятилетней давности России и Евразии, который был равен 78 тоннам.