Российские силачи трижды за день обновили мировой рекорд
Сборная команда Башкортостана установила новый мировой рекорд по тяге тяжелой колесной техники, сообщает неоднократный обладатель звания «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин.
Сборная команда Башкортостана установила новый мировой рекорд по тяге тяжелой колесной техники, сообщает неоднократный обладатель звания «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин.
Денис Вагапов, Айдар Байчурин, Альберт Мустафин, Марсель Мурзин, Арман Утигенов и Алексей Серебряков выступили в команде на экстрим-шоу в Сибае. Спортсмены должны были протянуть тяжелую колесную технику в упряжке за собой по металлической лестнице.
В первой попытке команде удалось протянуть автопоезд весом 88 тонн на расстояние 8 метров. Спортсмены сразу обновили рекорд пятилетней давности России и Евразии, который был равен 78 тоннам.
Во второй попытке атлеты взяли вес в 106 тонн и протянули его на 4 метра и 60 сантиметров. В заключительной попытке спортсмены показали результат в 122 тонны. Таким образом, команда спортсменов из Башкирии в течении дня три раза обновила Российский и мировой рекорд.