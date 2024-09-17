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75-летняя россиянка сделала сальто, прыгнув со скалы: видео

Жительница Калининграда София Батракова покорила пользователей социальных сетей прыжком с горы Ахмет в Карачаево-Черкессии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Гора Ахмет высотой 230 метров — это один из самых желанных объектов для роупджамперов. Несмотря на возраст, 75-летняя женщина не просто прыгнула с веревки с крутого обрыва, но и сделала несколько чистых сальто в полете.

Известно, что София Ивановна занимается роупджампингом больше года, а в сентябре впервые покорила вершину в Карачаево-Черкесии. Она сделала бейс с инструктором — экстремальный прыжок с парашютом. Роуп-прыжков получилось три — бланш (спиной с прогибом), классика (вперед) и пятикратное сальто.

Первый прыжок с парашютом София Батракова совершила в 18 лет. За ее спиной — 25 самостоятельных, 4 в тандеме и больше 90 — с веревкой.