Роупджампинг: адреналин, техника и безопасность

Это прыжок с большой высоты, при котором используется система альпинистских веревок. Они гасят нагрузку и переводят падение в мягкое маятниковое движение, что делает прыжок щадящим для организма. В отличие от других адреналиновых развлечений, здесь нет жесткого рывка или искусственного ускорения — только чистое ощущение свободного полета. Именно эта комбинация безопасности и ярких эмоций сделала роупджампинг одним из самых популярных видов экстремального досуга. В статье разберем, как он устроен, чем отличается от банджи, какие меры защиты необходимы и где находятся самые впечатляющие площадки в России и за рубежом.