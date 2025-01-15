Бразильский олимпиец спас тонущую в океане девушку: видео

«Был облачный день, ветровые условия были не самыми лучшими, но я решил опробовать крепление для камеры. Внезапно я увидел тонущую девушку, которая уже была далеко от берега. Течение уносило ее все дальше. Она была очень уставшей и слабой. Я использовал снаряжение для кайтсерфинга, чтобы благополучно доставить ее на берег, где спасатели оказали ей первую помощь. Хвала Богу, что все обошлось. В тот день, когда Бог использовал меня в качестве инструмента для спасения этой молодой женщины, вся честь и слава достаются ему», — написал Лобо.