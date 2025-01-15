Бразильский олимпиец спас тонущую в океане девушку: видео

Инцидент произошел в окрестностях города Сан-Луис на севере Бразилии. 31-летний спортсмен тестировал новую экшн-камеру во время катания на кайтборде. В какой-то момент он увидел тонущую девушку и без промедления направился к ней, помог забраться к себе на спину и с помощью своего кайтборда доставил ее на берег.
Видео со спасением девушки Лобо опубликовал на своей страничке в соцсети.
«Был облачный день, ветровые условия были не самыми лучшими, но я решил опробовать крепление для камеры. Внезапно я увидел тонущую девушку, которая уже была далеко от берега. Течение уносило ее все дальше. Она была очень уставшей и слабой. Я использовал снаряжение для кайтсерфинга, чтобы благополучно доставить ее на берег, где спасатели оказали ей первую помощь. Хвала Богу, что все обошлось. В тот день, когда Бог использовал меня в качестве инструмента для спасения этой молодой женщины, вся честь и слава достаются ему», — написал Лобо.
Бруно Лобо является шестикратным чемпионом Бразилии и двукратным чемпионом Панамериканских игр по кайтсерфингу. Он начал заниматься катанием на доске по воде в 17 лет, когда поступил в медицинский университет. В 2017 году он успешно завершил обучение и стал врачом-ортопедом.
Лобо принимал участие в Олимпийских играх в Париже в соревнованиях по парусному спорту в классе «Формула Кайт». В предварительных гонках он занял 7-е место среди 20 участников, добравшись до олимпийского полуфинала.