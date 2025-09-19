Кайтсерфинг: адреналин на воде и лучшие места для катания

Спорт объединяет серфинг, вейкбординг и элементы парусных гонок: райдер управляет воздушным змеем и скользит по воде на доске. Кайтсерфинг развивает координацию, силу и выносливость, а еще становится формой активного отдыха и путешествий. В статье разберем, что это за дисциплина, как проходит обучение, какое оборудование для него нужно и где расположены лучшие споты.