Виктория Боня подтвердила смерть альпинистки Наговициной: видео

Виктория Боня в социальных сетях подтвердила смерть российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы, приложив к публикации кадры, снятые дроном.
«Мощь, дух, сила. Вот три слова, которые приходят мне с мыслями о Наталье, потому что я ее лично не знаю, не видела, но я хочу сказать, что я говорила с ее сыном, и он говорит: мама говорила так, что для альпиниста остаться в горах — это честь. Я, говорит, буду думать так же», — рассказала Боня.
Группа из четырех человек, включая Наталью, россиянина Романа Мокринского, немца Гюнтера Зигмунда и итальянца Луку Синигалью, успешно взошла на вершину пика Победы высотой 7439 метров. Однако при спуске 12 августа произошел несчастный случай: один из участников сорвался и увлек за собой Наговицыну, которая в результате получила перелом ноги. Компаньоны, оказав ей первую помощь, оставили пострадавшую в палатке на высоте 7200 метров, снабдив ее спальным мешком, горелкой и небольшим запасом еды, после чего, будучи истощенными, отправились в базовый лагерь за подмогой.
Спасение альпинистки оказалось крайне затруднительным из-за экстремальных погодных условий, включавших температуру до −26°C, шквалистый ветер и снежные бури. 27 августа дрон с тепловизором, отправленный киргизским Госкомитетом нацбезопасности, не зафиксировал признаков жизни в месте нахождения альпинистки. МЧС Киргизии официально прекратило поиски, признав Наговицыну пропавшей без вести, с оговоркой, что их возобновление возможно не ранее июля 2026 года.
Виктория Боня, которая сама является опытной альпинисткой, сообщила, что ей удалось добиться от властей Киргизии вертолета для запуска спасательного дрона с необходимой высоты.