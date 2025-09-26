Ричмонд
Скейтбордист обновил два рекорда, съехав с 22-этажной рампы: видео

Бразильский скейтбордист Сандро Диас, известный также как Минейриньо, попал в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщается на сайте Red Bull.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Шестикратный чемпион мира совершил спуск с рампы высотой в 22 этажа, установив сразу два мировых рекорда. Он преодолел более 70 метров и разогнался до 103,8 км/ч. До этого ни один скейтбордист не съезжал с такой высоты и не достигал подобной скорости. Таким образом, оба достижения будут внесены в Книгу рекордов Гиннеса.

Рекорд был установлен в Порту-Алегри у здания Centro Administrativo Fernando Ferrari, на котором была возведена специальная рампа с фанерным покрытием высотой 89 метров. 50-летний скейтбордист начал спуск с высоты 55 метров и затем постепенно увеличивал высоту на пять метров, пока не дошел до отметки в 70 метров.

Сандро Диас — трехкратный победитель и многократный призер Всемирных экстремальных игр (X Games). Он является одним из десяти скейтбордистов в истории, которым удалось выполнить разворот в воздухе на 900° (два с половиной оборота).