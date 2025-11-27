Более 100 парашютистов установили новый мировой рекорд: видео

22 ноября в центре прыжков с парашютом Jump Florida Skydive в городе Лейк‑Уэльс, штат Флорида, 104 парашютиста из 20 стран установили новый мировой рекорд в категории «купольная фигура» (парашютисты после раскрытия парашютов соединяются вместе, формируя единую крупную фигуру — Прим. ред.).
Мероприятие, в ходе которого был побит рекорд, организовали Крис Гей и Брайан Пангберн — они же были соорганизаторами предыдущего рекорда (100 парашютистов) в 2007 году.
Три судьи, уполномоченные фиксировать мировые рекорды, подтвердили, что фигура из 104 человек побила прежнее достижение.