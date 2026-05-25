Непальский альпинист установил рекорд по подъемам на Эверест за год

Он сделал это трижды за год.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Непальский альпинист Пасанг Сона Шерпа установил уникальное достижение, менее чем за год трижды поднявшись на Эверест по разным маршрутам с различных направлений. Об этом сообщает газета Himalayan Times.

По информации издания, 30-летний спортсмен стал одним из немногих альпинистов в истории гималайских восхождений, кому удалось покорить высочайшую вершину мира тремя разными путями за столь короткий срок.

Первое восхождение Шерпа совершил 27 мая 2025 года, поднявшись на Эверест с северной стороны через Тибет. Затем 15 октября он вновь достиг вершины, но уже по другому, более сложному техническому маршруту, также проходящему с тибетской стороны. Третье восхождение состоялось 21 мая 2026 года — на этот раз альпинист покорил Эверест по классическому южному маршруту со стороны Непала.