Непальский альпинист установил рекорд по подъемам на Эверест за год

Первое восхождение Шерпа совершил 27 мая 2025 года, поднявшись на Эверест с северной стороны через Тибет. Затем 15 октября он вновь достиг вершины, но уже по другому, более сложному техническому маршруту, также проходящему с тибетской стороны. Третье восхождение состоялось 21 мая 2026 года — на этот раз альпинист покорил Эверест по классическому южному маршруту со стороны Непала.