Российскую альпинистку Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса

«Теперь я официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников мира», — написала Пекова в социальных сетях.
В октябре 2024 года Алина Пекова взошла на гору Шишабангма (8 027 м) в Гималаях и стала первой гражданкой России, поднявшейся на все 14 высочайших гор Земли. До Пековой всего две женщины взбирались на все 14 вершин. Норвежка Кристин Харила и шерпа Тенджен-лама в 2023 году.
Восхождение на все 14 восьмитысячников считается одним из наиболее престижных достижений в высотном альпинизме. 10 таких гор находятся в Гималаях: это Джомолунгма (Эверест) (8 848 метров), Канченджанга (8 586), Лхоцзе (8 516), Макалу (8 485), Чо-Ойю (8 201), Дхаулагири (8 167), Манаслу (8 156), Нанга-Парбат (8 126), Аннапурна (8 091), Шишабангма (8 027). Остальные восьмитысячники находятся в горной системе Каракорум, Это Чогори, или К2 (8 614), Гашербрум I (8 080), Гашербрум II (8 035), Броуд-Пик (8 051).