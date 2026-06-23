Российскую альпинистку Пекову внесли в Книгу рекордов Гиннесса

В октябре 2024 года Алина Пекова взошла на гору Шишабангма (8 027 м) в Гималаях и стала первой гражданкой России, поднявшейся на все 14 высочайших гор Земли. До Пековой всего две женщины взбирались на все 14 вершин. Норвежка Кристин Харила и шерпа Тенджен-лама в 2023 году.