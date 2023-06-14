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19:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Российскую саблистку отстранили от турнира после жалобы Украины

Российскую фехтовальщицу Валерию Кобзеву исключили из списка участников чемпионата Европы в болгарском городе Пловдив. Это следует из списка спортсменов, опубликованного на сайте Международной федерации фехтования.

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Источник: rusfencing.ru

Во вторник Федерация фехтования России опубликовала список спортсменов, которые примут участие в чемпионате Европы в нейтральном статусе. В него вошли Кобзева, Алена Лисина и Анна Смирнова (все — сабля). Яна Бекмурзова, Артем Саркисян, Полина Хаертдинова (все — шпага).

После этого министерство молодежи и спорта Украины обвинило Кобзеву в нарушении правил, позволяющих спортсменам участвовать в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

«Ее участие в чемпионате Европы вызвало критику с разных сторон. Действия Кобзевой вновь вызвали дискуссии о роли спортсменов как общественных деятелей и о влиянии их заявлений на международные отношения. Этот инцидент поднимает вопросы об ответственности спортсменов за решение деликатных политических вопросов и возможных последствиях для их карьеры и общественного имиджа», — цитирует заявление министертсва Inside the Games.

Турнир пройдет с 16 по 18 июня.

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