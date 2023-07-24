Украинский фехтовальщик отказался от поединка с россиянином на чемпионате мира

Поединок должен был состояться сегодня, 24 июля.

Ранее президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что украинские спортсмены пропустят все личные соревнования чемпионата мира по фехтованию, на которых будут представлены спортсмены из России и Беларуси.

Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 25 июля в Милане. На нем фехтовальщики набирают очки в мировой рейтинг, который определит участников Олимпиады 2024 года в Париже.