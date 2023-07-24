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13:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинский фехтовальщик отказался от поединка с россиянином на чемпионате мира

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин отказался от встречи с россиянином Вадимом Анохиным на чемпионате мира по фехтованию в мужской шпаге. Об этом сообщает Ua.tribuna.

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Источник: Reuters

Поединок должен был состояться сегодня, 24 июля.

Ранее президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что украинские спортсмены пропустят все личные соревнования чемпионата мира по фехтованию, на которых будут представлены спортсмены из России и Беларуси.

Чемпионат мира по фехтованию проходит с 22 по 25 июля в Милане. На нем фехтовальщики набирают очки в мировой рейтинг, который определит участников Олимпиады 2024 года в Париже.

31-летний Вадим Анохин — участник Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Спортсмен входит в состав сборной России с 2008 года.

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