Умер двукратный призер Олимпийских игр шпажист Гурам Костава

Как сообщается на сайте Федерации фехтования России, призер Олимпийских игр по фехтованию на шпагах в составе сборной СССР Гурам Костава скончался на 88-м году жизни.

«Костава входил в плеяду выдающихся советских фехтовальщиков, которые творили славную историю отечественного фехтования, выигрывали первые награды на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Костава был в числе тех, кто закладывал традиции отечественной школы фехтования. Выражаем глубокие соболезнования родным и друзьям Гурама Георгиевича. Светлая память», — говорится в сообщении.