Умер двукратный призер Олимпийских игр шпажист Гурам Костава
Спортсмен ушел из жизни в возрасте 87 лет.
Спортсмен ушел из жизни в возрасте 87 лет.
Как сообщается на сайте Федерации фехтования России, призер Олимпийских игр по фехтованию на шпагах в составе сборной СССР Гурам Костава скончался на 88-м году жизни.
«Костава входил в плеяду выдающихся советских фехтовальщиков, которые творили славную историю отечественного фехтования, выигрывали первые награды на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Костава был в числе тех, кто закладывал традиции отечественной школы фехтования. Выражаем глубокие соболезнования родным и друзьям Гурама Георгиевича. Светлая память», — говорится в сообщении.
Костава завоевал две бронзовые медали Олимпийских игр: в Риме в 1960 году в командном турнире, в Токио в 1964 году — в личном. Также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые медали чемпионатов мира.