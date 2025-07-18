447 фехтовальщиков подписали письмо против допуска россиян на ЧМ-2025

Письмо против допуска российских и белорусских спортсменов подписали 447 фехтовальщиков из 56 стран мира, 108 из которых уже завершили карьеру. Более половины подписавшихся под письмом решили публично не заявлять о своих именах и предпочли сохранить анонимность.
Наибольшее количество спортсменов среди тех, кто публично подписал данное письмо, представляют Украину (39), Германию (10), США (9), Польшу (9), Францию (9), Чехию (8), Великобританию (6), Швецию (6), Финляндию (6), Эстонию (6) и Бельгию (5).
В письме фехтовальщики выступают против решений Международной федерации фехтования (FIE) об отмене проверки нейтралитета российских спортсменов перед предоставлением им нейтрального статуса и о допуске россиян к командным соревнованиям на чемпионатах мира и Европы.
«Оба этих решения прямо противоречат действующим рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), если учесть, что отношения с нашей международной организацией и без того не очень благоприятные. Дальнейшее игнорирование их рекомендаций может в конечном итоге привести к нашему отстранению от Олимпийских игр, что будет иметь катастрофические последствия для нашего вида спорта», — написала Харлан.
В июле 2023 года Харлан была дисквалифицирована на чемпионате мира в Милане из-за отказа пожать руку российской фехтовальщице Анне Смирновой после окончания поединка. Таким образом, украинка вышла из борьбы за олимпийскую лицензию, однако МОК в виде исключения позволил ей выступить на Олимпийских играх.
На Олимпиаде в Париже Харлан стала двукратной олимпийской чемпионкой, выиграв золото в командной сабле. При этом 34-летняя украинка не примет участия в предстоящем чемпионате мира.
Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 22 по 30 июля. На соревнованиях выступят 24 российских спортсмена, в том числе двукратные олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян. Они допущены до соревнований в нейтральном статусе и будут выступать под аббревиатурой AIN (фр. Athlete Individuel Neutre).