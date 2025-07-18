447 фехтовальщиков подписали письмо против допуска россиян на ЧМ-2025

«Оба этих решения прямо противоречат действующим рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), если учесть, что отношения с нашей международной организацией и без того не очень благоприятные. Дальнейшее игнорирование их рекомендаций может в конечном итоге привести к нашему отстранению от Олимпийских игр, что будет иметь катастрофические последствия для нашего вида спорта», — написала Харлан.