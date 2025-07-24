София Позднякова возобновит карьеру для отбора на ОИ-2028

«Позднякова еще очень молода, у нее огромный потенциал. Технически и тактически тоже все порядке, она уже является олимпийской чемпионкой. У меня есть примеры, когда некоторые спортсмены после 5−6‑летнего отсутствия возвращались в спорт и становились призерами чемпионата мира. Если она себя поддерживала физически, ей будет легче. Уверен, что она вернется, и я ее понимаю. Сейчас она увидела перед собой возможность. С ее приходом в команде повысится конкуренция, команда станет сильнее. И в личных соревнованиях она будет конкурентоспособна», — прокомментировал новость олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта Павел Колобков.