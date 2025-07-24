София Позднякова возобновит карьеру для отбора на ОИ-2028

Ранее София Позднякова отказалась от участия в квалификации на Олимпийские игры в Париже в 2024 года в нейтральном статусе. В октябре того же года главный тренер российской сборной Ильгар Мамедов, что 28‑летняя спортсменка приостанавливает профессиональную карьеру и «займется личной жизнью».
«Соня звонила, она возвращается и планирует отобраться на Олимпийские игры. С сентября месяца она будет на сборах. Она сказала, что находится в хорошей физической форме, потому что всё это время так или иначе тренировалась», — приводит слова Глотова «Матч ТВ».
«Позднякова еще очень молода, у нее огромный потенциал. Технически и тактически тоже все порядке, она уже является олимпийской чемпионкой. У меня есть примеры, когда некоторые спортсмены после 5−6‑летнего отсутствия возвращались в спорт и становились призерами чемпионата мира. Если она себя поддерживала физически, ей будет легче. Уверен, что она вернется, и я ее понимаю. Сейчас она увидела перед собой возможность. С ее приходом в команде повысится конкуренция, команда станет сильнее. И в личных соревнованиях она будет конкурентоспособна», — прокомментировал новость олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта Павел Колобков.
София Позднякова — двукратная олимпийская чемпионка 2020 года в личном и командном первенстве, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, призер чемпионатов мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России. Отец спортсменки — Станислав Поздняков четырехкратный олимпийский чемпион в фехтовании на саблях, который с 2018-го по 2024 год занимал пост главы Олимпийского комитета России.
Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос‑Анджелесе с 14 по 30 июля.