Российские саблистки выбыли в ⅛ финала ЧМ по фехтованию

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро 2016 года Яна Егорян впервые стала чемпионкой мира в личном зачете. Примечательно, что это случилось в Тбилиси — именно в этом городе в армянской семье родилась спортсменка в 1993 году. Ее последним крупным международным стартом до Тбилиси-2025 был чемпионат мира в Будапеште 2019 года. После чего саблистка приостанавливала карьеру в связи с рождением ребенка.