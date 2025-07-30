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Российские саблистки выбыли в ⅛ финала ЧМ по фехтованию

Российские саблистки уступили китаянкам и не смогли пробиться в ¼ финала чемпионата мира по фехтованию в командном турнире. Соревнования проходят в Тбилиси.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

Команда, за которую выступали Яна Егорян, Александра Михайлова, Ольга Никитина и Софья Великая, уступила саблисткам из Китая со счетом 39:45. На предыдущей стадии россиянки были сильнее спортсменок из Польши.

Чемпионат мира завершается 30 июля. Российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе. На счету российских спортсменов три медали — золото и два серебра. Егорян выиграла личный турнир саблисток, вторыми были рапирист Кирилл Бородачев и команда шпажисток.

Олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро 2016 года Яна Егорян впервые стала чемпионкой мира в личном зачете. Примечательно, что это случилось в Тбилиси — именно в этом городе в армянской семье родилась спортсменка в 1993 году. Ее последним крупным международным стартом до Тбилиси-2025 был чемпионат мира в Будапеште 2019 года. После чего саблистка приостанавливала карьеру в связи с рождением ребенка.

Для российских фехтовальщиков это худший чемпионат мира с 1999 года, когда в активе сборной были только одно серебро и три бронзы.