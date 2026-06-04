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В МИД РФ высказались о решении FIE допустить россиян

2 июня FIE допустила российские сборные к соревнованиям с флагом и гимном.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о решении Международной федерации фехтования (FIE) отменить ограничения в отношении российских спортсменов. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«У нас был слоган, который сам себя оправдал: No Russia, no games. Когда мы говорим о мировом спорте и об олимпизме, есть определенные критерии. Это честные соревнования, общение через спорт. Неплохо было бы сказать, что они отбросили развитие мирового спорта на какое-то время назад. Они проявили не принципы олимпизма, которые были заложены в Античности, а варварство», — сказала Захарова.

2 июня FIE разрешила российским национальным командам участвовать в соревнованиях под государственным флагом и с исполнением гимна. Новые правила начнут действовать с 22 июля, когда в Гонконге стартует чемпионат мира.

Напомним, что еще в 2023 году конгресс Международной федерации фехтования одобрил допуск российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Однако в 2024 году ряд титулованных фехтовальщиков, включая олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову, не получили разрешение на участие в соревнованиях. В 2025 году FIE пересмотрела подход: организация отказалась от проверки нейтрального статуса российских спортсменов перед его присвоением, а также позволила обладателям статуса AIN выступать в командных турнирах.