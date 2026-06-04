В МИД РФ высказались о решении FIE допустить россиян

«У нас был слоган, который сам себя оправдал: No Russia, no games. Когда мы говорим о мировом спорте и об олимпизме, есть определенные критерии. Это честные соревнования, общение через спорт. Неплохо было бы сказать, что они отбросили развитие мирового спорта на какое-то время назад. Они проявили не принципы олимпизма, которые были заложены в Античности, а варварство», — сказала Захарова.