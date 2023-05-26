Землетрясение стало причиной остановки ледового шоу в Японии

По информации Yahoo Japan трёхбалльное землетрясение было зафиксировано в префектуре Тиба 26 мая.

Арена, на которой проходило шоу фигуристов, имеет сейсмостойкую конструкцию. После начала подземных толчков шоу было приостановлено, однако организаторы мероприятия не стали эвакуировать зрителей.

Примерно через десять минут шоу продолжилось. Подземные толчки ощущались также в префектуре Ибараки и Токио. Сообщений о пострадавших не поступало.