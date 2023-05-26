Землетрясение стало причиной остановки ледового шоу в Японии
Ледовое шоу Fantasy on Ice, проходившее в Японии, было прервано из-за землетрясения.
Ледовое шоу Fantasy on Ice, проходившее в Японии, было прервано из-за землетрясения.
По информации Yahoo Japan трёхбалльное землетрясение было зафиксировано в префектуре Тиба 26 мая.
Арена, на которой проходило шоу фигуристов, имеет сейсмостойкую конструкцию. После начала подземных толчков шоу было приостановлено, однако организаторы мероприятия не стали эвакуировать зрителей.
Примерно через десять минут шоу продолжилось. Подземные толчки ощущались также в префектуре Ибараки и Токио. Сообщений о пострадавших не поступало.
Показ шоу Fantasy on Ice проходит в городе Тиба с 26 по 28 мая.