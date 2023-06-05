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10:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Алина Загитова поделилась видео с зажигательным танцем

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео, на котором исполняет зажигательный танец в стиле стрип-пластика.

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Загитова танцевала под хит певца JONY — «Никак». «Импровизация», — по-английски подписала ролик 21-летняя спортсменка.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Сейчас фигуристка не выступает на соревнованиях. Олимпийская чемпионка учится на факультете журналистики в РАНХиГС.

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