Алина Загитова поделилась видео с зажигательным танцем
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео, на котором исполняет зажигательный танец в стиле стрип-пластика.
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео, на котором исполняет зажигательный танец в стиле стрип-пластика.
Загитова танцевала под хит певца JONY — «Никак». «Импровизация», — по-английски подписала ролик 21-летняя спортсменка.
Алина Загитова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. Сейчас фигуристка не выступает на соревнованиях. Олимпийская чемпионка учится на факультете журналистики в РАНХиГС.