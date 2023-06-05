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14:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Костомарову поставят протезы через один-два месяца

Фигурист Роман Костомаров проходит подготовку к протезированию, которое состоится ориентировочно через один-два месяца, сообщает «РИА Новости Спорт».

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Источник: Спорт-Экспресс

«Роман готовится к протезированию, до его начала еще примерно месяц-два нужно подождать. Он нормально чувствует себя, стойко переносит долгое пребывание в больнице», — сообщает источник.

Олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. У него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В начале мая Илья Авербух сообщил, что Костомаров идет на поправку.

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