Костомарову поставят протезы через один-два месяца

«Роман готовится к протезированию, до его начала еще примерно месяц-два нужно подождать. Он нормально чувствует себя, стойко переносит долгое пребывание в больнице», — сообщает источник.

Олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. У него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В начале мая Илья Авербух сообщил, что Костомаров идет на поправку.