Костомарову поставят протезы через один-два месяца
Фигурист Роман Костомаров проходит подготовку к протезированию, которое состоится ориентировочно через один-два месяца, сообщает «РИА Новости Спорт».
Фигурист Роман Костомаров проходит подготовку к протезированию, которое состоится ориентировочно через один-два месяца, сообщает «РИА Новости Спорт».
«Роман готовится к протезированию, до его начала еще примерно месяц-два нужно подождать. Он нормально чувствует себя, стойко переносит долгое пребывание в больнице», — сообщает источник.
Олимпийский чемпион попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. У него была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В начале мая Илья Авербух сообщил, что Костомаров идет на поправку.